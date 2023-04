Weil am Rhein Die neue Weiler VHS-Leiterin heißt Ines Haag

In die Zukunft führen

„Die Arbeit bei der VHS bereitet mir sehr viel Freude. Die Konzeption eines interessanten und spannenden Kursprogramms liegt mir sehr am Herzen“, macht Haag deutlich. Das „Angebot für alle“ der Volkshochschulen zum lebenslangen Lernen ist für sie eine „große Motivation“. Selbst habe sie sich in ihrem Berufsleben kontinuierlich fort- und weitergebildet. „Ich freue mich darauf, die VHS Weil am Rhein hinsichtlich Programmgestaltung und Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen, aber auch im Hinblick auf Finanzierung, Kosteneffizienz und Qualitätsmanagement an verantwortlicher Stelle zu unterstützen und in die Zukunft führen zu können“, sagt Haag.