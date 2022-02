Weil am Rhein Die Planungen für die traditionellen Weiler Kulturveranstaltungen laufen

Frage: Und wie sieht es beim Internationalen Bläserfestival aus? Das würde ja schon im Juni über die Bühne gehen.

Es ist nun schon drei Jahre her, dass das Internationale Bläserfestival zum letzten Mal stattgefunden hat. Von der Konzeption her ist es durch die Durchführung im öffentlichen Raum ohne Zugangsregulierung grundsätzlich nicht gut geeignet, um es in dieser Form in Zeiten einer Pandemie zu veranstalten. Es ist uns aber wichtig, dass das stets gut besuchte Festival nicht komplett vom Radar verschwindet, daher planen wir derzeit eine kleinere Version mit der Möglichkeit, den Zutritt zu regulieren. Fest steht, dass der Eintritt nach wie vor frei sein soll, und auch das Datum ist fix. Wir wollen vom 23. bis 25. Juni renommierte Bands, bei denen Blasinstrumente eine wichtige Rolle spielen, nach Weil am Rhein bringen. Noch befinden wir uns in der Abstimmungsphase mit anderen Ämtern, Partnern und Förderern. Insofern kann ich heute leider noch keine Details zu den Planungen bekannt geben.

Frage: Was würde es Ihnen persönlich bedeuten, diese beiden kulturellen Höhepunkte den Bürgern endlich wieder bieten zu können?

Sehr viel. Ich bin nun seit eineinhalb Jahren in Weil am Rhein und hatte noch keine Möglichkeit, diese beiden „Veranstaltungs-Klassiker“ der 3-Länder-Stadt selbst zu erleben. Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert und wir wieder eine breite Masse der Bevölkerung mit unseren kulturellen Angeboten erreichen können.

Frage: Könnten Sie denn kurzfristig umdisponieren, wenn sich abzeichnen sollte, dass die Einschränkungen doch noch zu weitreichend wären?

Wir planen beide Festivals so, dass sie auch mit Einschränkungen durchführbar wären. Das gilt natürlich nicht für Lockdowns oder für den Fall, dass Kulturveranstaltungen generell nicht durchgeführt werden dürften. Aber davon gehe ich für den Sommer 2022 derzeit nicht aus.

Frage: Die gemeinsame Kulturnacht mit Lörrach ist bereits abgesagt. Ist der Termin Ende April zu früh im Jahr, um vernünftig planen zu können?

Hauptgrund der Absage war nicht der Termin an sich, sondern die vielen Unvorhersehbarkeiten und Unwägbarkeiten, die die Pandemie mit sich brachte. Im Gegensatz zu privaten Festen, die man auch mal spontan auf die Beine stellen kann, hat auch die Kulturnacht „LöWe“ eine organisatorische Vorlaufzeit von vielen Monaten. Da einerseits sehr lange unklar war, ob eine Durchführung überhaupt möglich sein wird und andererseits die beteiligten Kultur-Akteure Zeit benötigen, um ihre Auftritte oder ihr Programm vorzubereiten, zeigt sich zu Jahresbeginn, dass der Vorlauf einfach zu kurz ist. Später im Jahr konnten wir die Kulturnacht nicht durchführen, weil wir dann terminlich mit dem Bläserfestival und dem Kieswerk-Open-Air kollidiert wären, die beide auch mehrmonatige Vorbereitungszeiten haben. Da wir im Kulturamt logischer Weise über begrenzte Personalressourcen verfügen, müssen wir schauen, dass wir diese drei Großveranstaltungen terminlich so legen, dass wir es mit den zur Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen geschultert bekommen. Zu viel kann da nicht parallel laufen, sonst bekommen wir diese Projekte nicht gestemmt.

Frage: Welche Veranstaltungsvorbereitungen werden Sie hoffentlich dieses Jahr außerdem noch in Atem halten?

Da wir den Saal im Haus der Volksbildung aufgrund der notwendigen Brandschutzsanierung voraussichtlich ab dem Sommer längere Zeit nicht für Veranstaltungen nutzen können, müssen wir uns auf die anderen zur Verfügung stehenden Spielorte beschränken. Der Fokus für 2022 liegt derzeit definitiv auf den beiden Festivals, da wir damit viele Menschen erreichen können. Im Frühjahr und Sommer können wir hoffentlich auch wieder kleinere Konzerte und Aufführungen anbieten. Für den Herbst und Winter bin ich derzeit, was Buchungen angeht, noch zurückhaltend, weil die Entwicklung hinsichtlich der Pandemie noch nicht gut genug eingeschätzt werden kann.