Weil am Rhein: Die Politik verfolgt er nach wie vor intensiv

In der SPD engagiert

Zunächst konzentrierte sich sein Engagement auf den Haltinger SPD-Ortsverein und die Übernahme von Vorstandsämtern, ehe er 1989, inzwischen in Weil wohnend, für den Gemeinderat kandidierte und auf Anhieb gewählt wurde. Jürgen Valley scheute sich nie, Verantwortung zu übernehmen. Als die SPD-Fraktion in den 1990er-Jahren wegen persönlicher Querelen eine unruhige Phase erlebte, übernahm er den Fraktionsvorsitz und lotste mit seinem besonnenen Führungsstil die Fraktion wieder in ein ruhiges Fahrwasser. In den politischen Gremien machte er sich rasch einen Namen als Finanzfachmann, dem geordnete städtische Finanzen stets ein wichtiges Anliegen waren.

Stimmungstief der SPD hält er nicht für gerechtfertigt

Im vergangenen Jahr hat sich Jürgen Valley aus der Kommunalpolitik verabschiedet. „Ich bin schon weitgehend entwöhnt“, sagt er heute, gleichwohl er die Politik nach wie vor intensiv verfolgt. So schmerzt es ihn, „wenn ich mitansehen muss, wie die SPD an Bedeutung verliert“. Dabei hält der Sozialdemokrat das Stimmungstief, in dem seine Partei steckt, nicht für gerechtfertigt. Auch sieht er keine Alternative „für den besonnenen Bundeskanzler“ Olaf Scholz.

Langeweile kennt er nicht

Langeweile kennt Jürgen Valley, der erst mit 70 Jahren in Rente ging, im Ruhestand nicht. Verstärkt widmet er sich seiner Familie, unternimmt einiges, kümmerst sich um Haus und Garten, besucht regelmäßig ein Fitnessstudio und lernt Griechisch. Er genießt sein Rentnerdasein.