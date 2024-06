Aus meiner Sportringszeit stammt die Neuformulierung der Vereinsförderrichtlinien. Der Stadtrat beschloss, die Zuschüsse an die Vereine gerechter zur regeln. So wurde den „reichen“, aber in Wirklichkeit armen Vereinen, die eigene Anlagen haben, ein fester Zuschuss zum Unterhalt zugesprochen. Als es darum ging, im Rahmen des „Integrierten Rheinprogramms“ auf Weiler Gemarkung Rückhaltevolumen für Hochwasser zu schaffen, konnten wir mit der IG Rheinufer eine Alternative zum Abbaggern der Uferzonen nördlich des Stauwehrs entwickeln: die abknickende Kandermündung. Erfolgreich war auch der Einsatz im Stadtrat für den Erhalt der Schule in Märkt. Zusammen mit Dieter Müller (Freie Wähler) habe ich gegen die Vorlage der Stadtverwaltung durchsetzen können, dass die Schulen in Märkt und Ötlingen nicht aufgelöst, sondern in Märkt weitergeführt werden. Noch heute sprechen mich Menschen darauf an.

Was war Ihnen im Hinblick auf die Stadtgesellschaft wichtig?

Die Vielfalt der Interessen einer Stadtgesellschaft kann man nur als Ganzes sehen. Ziel ist ein Gleichgewicht von Individual-, Gruppen- und Allgemeininteressen. Wo es an Gemeinsinn und Identifikation mit der Stadt fehlt, wird die Verantwortung für alles und jedes auf die Stadt abgeschoben. Das wird an der permanenten Verschmutzung und dem Vandalismus in der Stadt deutlich.

Gibt es etwas, mit dem Sie im Rückblick hadern?

Von 2011 an habe ich für zwei Jahre den Vorsitz von „Weil-aktiv“ übernommen. Das war ein Engagement, mit dem ich gar nicht glücklich wurde. Es ist mir nicht gelungen, den Einzelhändlern deutlich zu machen, dass sie sich für ihre Interessen auch persönlich einsetzen müssen, wenn sie als Gruppe Erfolg haben wollen. Mit dem Finger auf die Stadt zu zeigen, hilft nicht weiter. Die Entwicklung der Innenstadt liegt mir besonders am Herzen. Die Weichen wurden noch vor der Landesgartenschau 1999 falsch gestellt. Schade finde ich auch, dass mein Anliegen, für Friedlingen die Ortschaftsverfassung mit Ortschaftsrat einzuführen, keine Mehrheit fand. Die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl und das Wahlverhalten dort zeigen generell, wie wichtig eine identitätsstiftende Maßnahme gewesen wäre. Der Stadtteilverein fängt das nicht auf.

Was haben Sie im Gemeinderat über Menschen gelernt?

Ich habe gelernt, dass es völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit offene, ehrliche, honorige, engagierte Personen gibt. Da haben sich persönliche Freundschaften ergeben. Wenn ich von jemanden Wohnzimmer und Weinschrank kenne, dann ist das einfach eine gute Beziehung, finde ich. In den vergangenen Jahren hat sich das leider in Richtung Null entwickelt.

Johannes Foege

Der 79-Jährige

ist Rechtsanwalt in Weil am Rhein. Seit 1989 gehört er dem Gemeinderat an, 15 Jahre davon als SPD- Fraktionssprecher und seit 2014 dem Kreistag, für den er wieder zur Wahl steht. Der vierfache Vater und siebenfache Großvater wurde 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen in der Nähe von Dresden geboren. In Weil war Foege 1986 Mitbegründer der Umweltorganisation „morgen-Luft“, von 1984 bis 1993 Vorsitzender des Sportrings.