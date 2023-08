Weil am Rhein Die Polizei sucht Zeugen

Bisher ist bekannt, dass der 21-jährige Fahrer eines orangefarbenen VW Polo die Nord-West-Umfahrung in Weil am Rhein in Richtung Rhein befuhr. Unweit der Bahnunterführung in Haltingen in Höhe des Märktwegs kam es zu einer Kollision zwischen dem genannten Auto und einem 40-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, das Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

Wer hat gegen 14 Uhr einen Radfahrer im Nahbereich der Bahnunterführung gesehen und kann etwas über dessen Fahrverhalten sagen? Wer hat möglicherweise die Kollision beobachtet ? Hinweise werden an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein unter Tel. 07621/980 00 erbeten.