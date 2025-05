Weil am Rhein: Die Quartiersarbeit ist lebendig, attraktiv und aktiv

Und das weiterhin in Partnerschaft mit der Wohnbau und dem Caritasverband des Landkreises Lörrach, der die Quartiersmanagerin stellt und vor Ort im Quartier präsent ist. Er wird auch die inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung maßgeblich mitgestalten.

Nach der Förderzusage gelte es nun, Strukturen und Prozesse so zu entwickeln, dass bürgerschaftliches Engagement im Quartierstreff weitgehend selbstverantwortet und mit breiter Beteiligung stattfinden kann. Die im Projekt gemachten Erfahrungen fließen in die weitere Entwicklung von Quartiersarbeit auch in anderen Stadtteilen ein. Geplante Maßnahmen sind laut Mitteilung der Stadt eine Bewertung bisheriger Angebote und der Nutzung des Quartierstreffs gemeinsam mit den bürgerschaftlich Engagierten sowie ergänzende Bewohnerbefragungen in Quartiersteilen, die bisher noch nicht erreicht wurden. Zudem der bedarfsgerechte Ausbau der niederschwelligen offenen Angebote mit Blick auf intergenerationelle Begegnung, Weiterentwicklung des Netzwerks Demenz im Quartier, Ausbau nachbarschaftlicher Netzwerke zur Einsamkeitsprävention und die Unterstützung, insbesondere für Senioren.

„Wir möchten zusammen mit unseren Partnern ein lebendiges, attraktives und aktives Quartier entwickeln, mit dem sich die Einwohnerinnen und Einwohner identifizieren können“, meint die Oberbürgermeisterin. Mitwirken und mitgestalten könnten und sollten alle. „Dadurch soll eine Identifikation mit dem und ein Engagement im Quartier erreicht werden“, ergänzt Stöcker.