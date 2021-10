Weil am Rhein Die Räume geben es nicht her

Ausschlaggebend für die Absage seien in erster Linie die Räume, in denen der Markt stattfindet. Der Großteil der Stände werde in den Gängen rund um die Ateliers im Kesselhaus aufgebaut. „Diese Gänge sind jedoch so schmal, dass wir eine Einbahnstraße einrichten müssten, um den derzeit gültigen Vorschriften gerecht zu werden“, so der Kulturamtsleiter. Bei einem Kunsthandwerkermarkt nicht spontan wieder zurück zu einem Stand gehen zu können, an dem man zuvor etwas anderes Interessantes gesehen hat, ergebe keinen Sinn, so die Verantwortlichen. Komplett in den Außenraum auszuweichen sei auch nicht möglich, da man dort nicht alle Stände unterbekomme. Bei einer abgespeckten Version stelle sich zudem die Frage, welche der bereits angemeldeten Ausstellern man dann zulasse und welche nicht.

Man sei sich im Klaren darüber, dass es bis zum Zeitpunkt der geplanten Ausrichtung weitere Lockerungen geben könne, doch da diese nicht garantiert seien, können das Risiko einer kurzfristigen Absage nicht eingegangen werden, „zumal das Organisationsteam ehrenamtlich tätig ist und wir den Kolleginnen nicht zumuten wollen, im doppelten Sinne umsonst zu arbeiten“, erklärt Spörrer die Entscheidung.