Weil am Rhein Die Reben entwickeln sich gut

Mit der Witterung sei er sehr zufrieden. Die vielen Niederschläge hätten dafür gesorgt, dass die Wassersituation für die Reben „ganz okay“ sei. Befürchtungen, es könne wieder zu solchen Hagelschäden wie im vergangenen Jahr kommen, haben sich nicht bewahrheitet. „In der Lage Weil und Haltingen sind wir gut drumherum gekommen“, sagt Heintz. Lediglich in Binzen und am Römerberg, wo die Haltinger Winzer ebenfalls Flächen bewirtschaften, hätten die Reben etwas Hagel abbekommen. „Im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus.“

Auch Heintz geht von einem Lesebeginn Anfang September für die Sektgrundweine aus. Und der Ertrag insgesamt dürfte „sehr ordentlich“ sein.

„Eigentlich gut“ sei das Weinjahr für das Weingut Schneider bis jetzt verlaufen, meint Christoph Schneider. „Am Anfang gab es viel Regen, das war anspruchsvoll, gerade im Bio-Weinbau.“ Für viel Arbeit habe dieses Wetter gesorgt: Es gelte, zum richtigen Zeitpunkt zu spritzen und die Reben gut zu entblättern, damit sie gut belüftet sind und schnell wieder abtrocknen.

Nun sehe es sehr gut aus – „wenn es so bleibt“, sagt Schneider. Man müsse die Situation aber immer auch im größeren Kontext betrachten: „Bei uns hat es dreimal leicht gehagelt, bei Kollegen in Müllheim dagegen stark.“ Insgesamt sei das Wetter teils recht extrem gewesen, erinnert er mit Blick auf Sturmböen bis zu 120 Stundenkilometern – oder eine 30 Zentimeter hohe Hagelschicht kürzlich in Reutlingen. Auch das Auftauchen des Japankäfers treibt den Winzer um.

Lesebeginn beim Weingut Schneider wird wahrscheinlich in der ersten Septemberwoche sein, es komme noch auf die nächsten zwei, drei Wochen an. „Los geht es mit den Sektgrundweinen“, sagt auch er. Schneider freut sich auf die Weinlese: „Es sieht, was den Ertrag betrifft, nach einem normalen Jahr aus.“ 2021 habe man nur ein Drittel der Ernte einfahren können, und 2022 habe der Hagel für eine Minderung gesorgt.