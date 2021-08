„Die Trauben – so auch unsere grafisch dargestellte Weil am Rhein’er-Stadtwappen-Frucht – muss noch auf eine wochenlange Sonnenstrahlen-Verwöhnung der kräftigen Beeren warten“, schreibt der Altweiler Herbert Stahl. „Diese Reben-Zotteln wachsen am steilsten Tüllinger Berghang in den besten Lagen, dort am Schlipf in dem wunderbaren Altweiler Reben-Garten.“ In der Nähe der Traubengasse warten Haus-Rebstöcke auf die spätsommerliche Wärme. „Bis in den Herbst hinein wünscht man sich, dass noch kräftige Sonnenstrahlen auf die Weinstöcke schweifen, süß und schmackhaft sollten auch dort die Reben-Beeren reifen. Ünsi Markgräfler Drüübli – bruche no bis zum herbschte (lese) e’chreftigs Sunne schüübli.“ Foto: Herbert Stahl