Weil am Rhein Die Resonanz begeistert

Nicht nur Zuhören, sondern Mitmachen, das war beim Workshop mit Helge Rosenbaum am Samstagnachmittag im Kesselhaus angesagt. „Ihr wisst, dass ihr die Künstler seid“, stimmte Theil die 20 Teilnehmer hier zu Beginn ein. Das Ziel, einen kompletten Drum-Sound und eine Drum-Sinfonie zu spielen, wurde mit Leben gefüllt: Leidenschaft, erlernte Kompetenz und bestimmte Regeln beim Musizieren sorgten dafür, dass deutlich mehr als nur ein Sambabasis-Rhythmus herauskam.

Ganz andere Töne lieferte „Ape Academy“ bereits am Freitagabend. Hip Rock war in der Dermata-Lederwaren-Halle in Märkt angesagt. Da die Jungs kräftig Gas gaben, war das Konzert aber schon nach knapp einer Stunde vorüber. Ebenfalls am Freitagabend spielten Hansi Kolz und Pete Kaupp in der St. Nikolaus-Kirche in Märkt.

Wer sich wahrlich verzaubern lassen wollte, war am Samstagabend beim Rosenkonzert mit Barbara Wäldele und Barara Kleiner in der Gärtnerei Walliser bestens aufgehoben. Doch auch die anderen Konzerte waren am Samstagabend gefragt, wie das Konzert der VokaLiesen in der Chläbi-Grotte oder der Auftritt von „Tri di Celli“ im Konferenzraum des „Krone“-Restaurants in Alt-Weil und vor allem auch das Konzert der „Hot Pepper Stompers“ im Hirschen-Keller in Haltingen.

„Auch bei der Auswahl der Gruppen haben wir wohl den Publikumsgeschmack getroffen“, bilanziert Paßlick. Viele Beteiligte hätten laut dem Kulturamtsleiter zum Gelingen beigetragen.

