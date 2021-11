Weil am Rhein Die Schnitzelbänggler bleiben still

Weil am Rhein. Dem vorausgegangen war eine lange und konstruktive Diskussion, heißt es in einer Mitteilung der IG. Koordinator Stefan Arndt wies bei dem Treffen darauf hin, dass momentan mit viel zu vielen „Unbekannten“ geplant werden müsse und heute niemand wisse, wie es Ende Februar/ Anfang März hinsichtlich der pandemischen Lage in der Bevölkerung und der Gastronomie aussehen wird.

Ein Vortrag beim Wiler Schnitzelbangg-Singen müsse gut vorbereitet sein, was einiges an Zeitaufwand in Anspruch nehme. Aber diese Zeit wird nun immer knapper. So waren sich am Schluss alle Sänger, Musiker und Helgemoler einig, wenn nicht noch kurzfristig eine „Spitzen-Idee“ ins Land zieht, werde kommende Kampagne nicht gesungen. Definitiv abgesagt hat Arndt schon den teilnehmenden Weiler Gaststätten per Brief oder per E-Mail.