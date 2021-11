Weil am Rhein Die Schwimmlehrer fehlen

Seit Wiedereröffnung des Laguna Badelands und der Kleinschwimmhalle der Karl-Tschamber-Schule wurde das Angebot auf 100 Prozent hochgefahren. Beide Vereine würden an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. „Viele Übungsleiter sind den Vereinen während der Corona-Zeit verloren gegangen.“ Alle vorhandenen Übungsleiter beziehungsweise Schwimmlehrer seien im Einsatz. So handele es sich überwiegend um berufstätige Personen, Schüler oder Studenten, die tagsüber keine freien Zeiten haben und die Angebote in ihrer Freizeit machen.

Konkret nehmen bei der Weiler DLRG derzeit zirka 120 Kinder an Schwimmkursen teil, weitere 90 Kinder sind laut Verwaltungsauskunft auf dem Weg zum Rettungsschwimmer. Zirka 80 Jugendliche haben bereits den Rettungsschwimmer und nehmen am Training teil. Bei der Schwimmsportgemeinschaft befinden sich laut Mitteilung zirka 80 Kinder in der Gruppe „Schwimmausbildung Wassergewöhnung“. Weitere 30 Kinder gehören der Gruppe Fortgeschrittene an und nochmals 30 Kinder erhalten schwimmartbezogenes Training. Außerdem werden sieben Kinder im Wasserball schwimmartig ausgebildet. Weitere zwei Gruppen erhalten zusätzlich Schwimmtraining.