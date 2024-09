Sirenenwarnnetz ausgebaut

In Weil am Rhein selbst ist in den vergangenen Jahren das Sirenenwarnnetz ausgebaut worden. So wurde eine neue Sirene im Bereich des Baugebiets „Hohe Straße“ installiert. Eine weitere Sirene ist zudem im Bereich der Lustgartenstraße vorgesehen. Hierfür standen und stehen Bundesmittel zur Verfügung, um die sich die Stadtverwaltung frühzeitig bemüht hatte.

Infos zu Warntönen und Verhaltensregeln gibt es auch unter www.feuerwehr-weilamrhein.de/index.php/sirenenalarm oder www.weil-am-rhein.de/sirenentoene.

Die Sirenensignale: