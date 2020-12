Weil am Rhein „Die Spenden sind nötiger denn je“

Weil am Rhein. Das Steuerberater-Team Lorenzen & Krieger unterstützt auch in diesem Jahr die Wärmestube in Weil am Rhein. „Hierfür haben wir uns entschlossen, keine Weihnachtskarten zu versenden, so dass die eingesparten Kosten mehr als verdoppelt und für diesen Zweck bereitgestellt wurden“, heißt es in einer Mitteilung.