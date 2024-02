Weil am Rhein: Die Stadt versinkt im Privatmüll

2023 entsorgte der Betriebshof mehr als 250 Tonnen Müll, davon allein etwas mehr als 24 Tonnen im Juni in Weil am Rhein, berichtete die Stadt in einer Pressemeldung. Die Menge, die in den städtischen Müllgefäßen und daneben landet, hat sich erhöht. Von 239 Tonnen im Jahr 2022 auf mehr als 250 Tonnen im vergangenen Jahr. Das heißt: Täglich fällt in Weil am Rhein 700 Kilogramm Unrat an. In der Woche sind das knapp fünf Tonnen.