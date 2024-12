Im Rathaus, bei der WWT und bei Betrieben erhältlich

Der neue Imagekatalog Weil am Rhein ist erhältlich bei der WWT, im Prospektständer des Info-Points, Hauptstraße 290/1, im Rathaus, bei Tourist- Informationen im Umland und als pdf zum Download auf www.w-wt.de. Auch örtliche Betriebe, insbesondere Beherbergungsbetriebe und Gastronomie, können die neue Imagebroschüre nun an ihre Gäste herausgeben. Zusammen mit dem im Vorjahr von der WWT herausgegebenen Unterkunftsverzeichnis erhalte der Gast damit ein touristisches Komplettpaket an Infos zu Weil am Rhein.