Streichinstrumente kennenlernen kann man am Samstag, 10. Juli, in der städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein. Von 15 bis 17 Uhr bieten die Streicherlehrer allen interessierten Eltern mit ihren Kindern an, vor Ort im Alten Rathaus (Hinterdorfstraße 39, großer Saal) die verschiedenen Streichinstrumente anzuhören und auszuprobieren. Michaela Bongartz (Cello, Kontrabass) betreut das Publikum von 15 bis 16 Uhr. Anschließend werden Patricia Scrocco (rechts) und Walter Kösters die Geige und Bratsche von 16 bis 17 Uhr demonstrieren und mit den Kindern ausprobieren. Es besteht auch die Möglichkeit, alle Fragen rund um den Instrumentalunterricht an der Musikschule zu besprechen. Interessierte sollten sich per E-Mail anmelden, damit die Verantwortlichen wissen, mit wie vielen Personen sie rechnen können: musikschule@weil-am-rhein.de Es ist kein Testnachweis erforderlich. Auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Abstand, Maske, Desinfektion und Lüften) wird geachtet, heißt es in der Ankündigung. Fotos: zVg