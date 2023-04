Weil am Rhein Die typischen Bräuche hochhalten

Traditionell bereitet die Familie am Ostersonntag Lamm aus dem Ofen mit Kartoffeln und Salat zu. Danach gibt es Früchte. Wichtig ist der Osterkuchen – Pastiera –, der mit Reis gemacht wird, aber süß ist. Er wird mit sieben Querstreifen, die ein Rautenmuster bilden, dekoriert, erklärt Mastroianni. Die sieben Streifen stehen für die sieben Bezirke in Neapel, sagt die Legende. „Ganz Neapel macht es so.“ Auch an Ostersonntag trifft sich die Familie – allerdings ohne Ostergeschenke oder eine Ostereiersuche. Das gab es bei ihr nicht und auch ihre Kinder kennen das nicht, erzählt Lidia Mastroianni. „Meine Kinder erwarten das nicht. Für sie ist es wichtig, dass wir zusammenkommen.“

Sie erzählt noch, dass sich an Ostermontag in Italien Freunde in Parks zum Grillen treffen. „Jeder Park sieht aus wie ein Jahrmarkt.“ Dieser Tradition folgen Mastroiannis aber nicht.

Allerdings haben sie in der Nachbarschaft eine recht neue Tradition. „Vor zwei Jahren hatten wir eine Art treffen, bei dem jeder in seinem Garten saß.“ Es gab Osterfeuer und die Nachbarn haben getrennt voneinander, aber doch zusammen gefeiert. „Das wollen wir dieses Jahr wiederholen.“ Und so kommt das Quartier Leopoldshöhe-Nord am heute zusammen, um ein Osterfeuer zu entzünden, zu beten und Geschichten zu erzählen. Die Initiative kam dabei von Andrea Varga, erklärt Mastroianni.

Frankreich

„Karfreitag ist bei uns ein Tag zum Erholen“, erzählt Genevieve Lehmann. In Westfrankreich gibt es nämlich keine Ferien über die Osterzeit und Karfreitag ist ein normaler Arbeitstag. Lediglich an Ostermontag haben die Franzosen frei, erklärt sie.

Ostersonntag ist bei Lehmanns ein Familienfest, das vor allem nach deutscher Tradition gefeiert wird, berichtet sie. Es gibt eine Ostereiersuche und früher ging die Familie auch in die Kirche. Üblicherweise wird Lamm serviert, die einzige Tradition, die sie aus Frankreich übernommen haben. Genevieve Lehmann berichtet noch von einer Tradition, die es im Westen Frankreichs zu Ostern gibt: „An Karfreitag fliegen die Glocken nach Rom und kommen irgendwann in der Osternacht zurück. Daher gibt es an Ostersonntag zum Nachtisch auch Glocken aus Schokolade.“ Ebenso vertreten sind Eier, Hühner und Küken aus Schokolade, Hasen eher weniger.

Griechenland

Bei Maria Paschale wird Ostern dieses Jahr vom 13. bis 16. April gefeiert, denn das griechisch-orthodoxe Osterfest fällt nicht immer mit dem christlichen zusammen. Am Donnerstag werden die Eier gefärbt – meist rot, da „das Blut von Jesus Christus an die Eier gekommen ist“. Auch schmücken die Paschales ein Abbild Jesu in der Kirche mit Blumen. Mit diesem Altar ziehen sie mit Priester an Karfreitag durchs Dorf. Dabei wird eine Messe abgehalten und gesungen. An Ostersamstag werden die roten Eier in der Kirche gesegnet.

Die Familie kommt an Ostersonntag zusammen und es wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Es gibt verschiedene gegrillte Gerichte – Lamm, Ziege, Fisch, Gemüse – je nach dem, was jeder mag. Weiterhin werden verschiedene Salate serviert und Magiritsa. Dabei handelt es sich um eine Suppe aus Leber, Herz, Niere und Spinat. Als Süßspeise gibt es einen Hefezopf mit einem Ei in der Mitte, falls der Zopf rund ist. Dabei feiern die Paschales das Osterfest eigentlich größer als das Weihnachtsfest.