Die Unabhängigen/Freien Wähler im Ortschaftsrat Haltingen haben in der jüngsten Sitzung einen Antrag auf eine Gestaltung der Unterführung eingebracht. Die neue Unterführung könnte mit Wappen der Haltinger Vereine, aber auch mit den Wappen der Teilorte von Weil am Rhein sowie Weil am Rhein geschmückt werden, schlagen die Freien Wähler vor. Aber auch freie Ideen wären möglich. In Weil ansässige Künstler könnten der Stadt beratend zur Seite stehen, wird vorgeschlagen. Zu guter Letzt schlagen die Antragsteller vor, örtliche Schulen oder Kindergärten in die Gestaltung mit einzubeziehen, indem man sie beispielsweise eine Wand anmalen lässt. Für die Finanzierung verweisen die Freien Wähler auf Haushaltsmittel aus den Projekten Unterführung und Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, die noch vorhanden sein müssten.