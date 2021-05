Weil am Rhein Die Vielfalt wird besser sichtbar

Weil am Rhein. Mit einer neuen Beschilderung soll das Verständnis für die funktionalen Zusammenhänge im Landschaftspark Wiese gefördert werden. „Denn: Was wir kennen, schützen wir“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Wettbewerb lädt zudem dazu ein, den Landschaftspark näher kennenzulernen.

Der Landschaftspark Wiese ist der wichtigste Landschaftsraum in der östlichen Basler Agglomeration. Umgeben von Siedlungsgebiet ist der zirka sechs Quadratkilometer umfassende Park ein bedeutender Erholungsraum für die angrenzenden Gebiete in Weil am Rhein, Riehen, Lörrach und Basel. Gleichzeitig wird hier das Trinkwasser für die Stadt Basel und das südliche Markgräflerland gewonnen und aufbereitet. „Der Park ist von hohem ökologischem Wert und beheimatet wichtige landwirtschaftliche Flächen“, wissen die Experten.