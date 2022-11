Weil am Rhein Die Vorfreude auf die Aufführungen ist groß

Für „Die Madrigals“ mussten viele neue Kostüme genäht werden, verrät Michaela Heppeler. Alleine für den Rock der Dorfbewohner wurden 14 000 Pailletten aufgenäht. Und das sei nicht einmal die Hälfte des Bauernkostüms. Kostüm für Kostüm wird so fertiggestellt, bis an der Premiere am 10. Dezember alles fix und fertig ist. Die Rollkunstläuferinnen freuen sich auf diesen Tag, wenn es gilt, im farbenfrohen Kostüm ihr Können zu präsentieren.

Die Aufführungen des Märchens auf Rollen werden am 10., 11., 17. und 18. Dezember gezeigt. Der Vorverkauf beginnt am 14. November in der Rollsporthalle und findet jeweils montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr statt. Die Eintrittspreise betragen für Kinder acht Euro, für Erwachsene zehn Euro.