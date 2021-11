Weil am Rhein Die Weiler Fasnacht stets bereichert

In Tüllingen ist Kurt Ruser geboren und aufgewachsen. Im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern musste er schon in frühester Kindheit mit anpacken. Dennoch, der Beruf des Landwirts war nicht sein Ziel. Er wollte Schlosser werden. Bei der Schlosserei Ludin in Lörrach absolvierte er seine Lehre. Danach folgten Anstellungen bei der Schlosserei Krisch in Weil am Rhein und bei Ehlinger in Lörrach-Stetten, wo er 16 Jahre lang blieb. Es folgte eine Anstellung bei Suchard. Dort arbeitete er als Betriebsschlosser bis zur Rente. Zwölf Jahre lang brachte er sich dort als Betriebsrat ein. Noch heute geht der Jubilar gerne zum Rentnertreff, um sich mit seinen ehemaligen Kollegen auszutauschen.

1972 heiratete er seine Traudel, zwei Kinder zog das Paar groß. Heute gehören zwei Enkel und ein Urenkel zur Familie. Mit seiner Frau hat er schöne Reisen nach Kalifornien, Kanada und in die Nordländer unternommen. Gerne erinnert sich Kurt Ruser an diese gemeinsamen Reisen.