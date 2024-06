Fahrzeugsegnung

Der evangelische Pfarrer Michael Hoffmann und der katholische Priester Thomas Kaleeckal segneten in ökumenischer Verbundenheit den neuen Gerätewagen des Ortsvereins. Das neue Fahrzeug sei kein Statussymbol, sondern notwendig um Menschen in der Not zu helfen. Das Rote Kreuz stehe für Hilfe in der Not und ist als Kreuz auch ein Symbol des Glaubens und des Christentums. Sie baten Gott um seinen Segen für das Fahrzeug, aber auch für deren Insassen. Natürlich ist göttlicher Segen und Beistand keine Garantie fürs Gelingen, aber er spendet Kraft und Ausdauer um das zu Leisten was machbar ist, und das auszuhalten, was nicht zu ändern sei.