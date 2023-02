Weil am Rhein Die Weiler Straßenfasnacht nimmt ihren Lauf

Das Buurefasnachts-Wochenende in der 3-Länder-Stadt steht bevor. Am heutigen „Schmutzige Dunschdig“ übernehmen die Hemdglunkis das Zepter. Der Umzug in Weil am Rhein beginnt um 19.15 Uhr auf dem Marktplatz, die Teilnehmer ziehen dann über die Hauptstraße, Danziger- und Rudolf-Virchow-Straße zum katholischen Gemeindehaus. Jedes Glunki-Kind darf sich dort einen Berliner abholen, die Bewirtung übernehmen die Pfadfinder. Für die passende musikalische Umrahmung sorgen Guggemusiken. Bereits um 18.30 Uhr startet der Hemdglunki-Umzug am Haltinger Bahnhof, von dort aus geht es zur Festhalle. Vor der Halle stehen zwei Zelte zur Verfügung, weil diese aus Brandschutzgründen nicht wie üblich genutzt werden kann. Für Kinder gibt es Wurst mit Wecken, anschließend steigt die Glunkiparty der „12 Glunggi“.