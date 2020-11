Weil am Rhein Die Wertschätzung wird vermisst

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Zur „Vermeidung der Papierflut“ hatte der Ötlinger Ortschaftsrat Burkhard Cerff den Vorstoß unternommen, dass den Ortschaftsräten in naher Zukunft Tablets zur Verfügung gestellt werden. Doch die Stadtverwaltung winkt ab, dies sei „aktuell nicht vorgesehen“. So würden sich die Einladungen für die Ortschaftsratssitzungen in den meisten Fällen auf ein Blatt mit dem Einladungstext beziehungsweise auf Anlagen mit wenigen Seiten beschränken, wobei in diesem Jahr das Feuerwehrkonzept eine Ausnahme bilde. „Kostengründe und die Haushaltslage sprechen gegen eine Einführung“, erläuterte Jürgen Schopferer schriftlich. So würde die Beschaffung eines Tablets mit zirka 400 Euro zu Buche schlagen, hinzu kämen pro Gerät jährliche Kosten von zirka 60 Euro.