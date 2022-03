Weil am Rhein Die Zahlen sind konstant

Erfreut zeigt sich die Rektorin über die Anmeldegespräche: „Diese waren sehr freundlich und schön.“ Alles habe „tip top“ funktioniert. „Die Eltern kamen kurz vorher, wir hatten extra Räume vorbereitet, die sie dann auch ohne Begegnungen wieder verlassen konnten.“

Vorherige Terminvergabe entzerrt die Situation

91 Anmeldungen verzeichnet die Realschule Dreiländereck. „Wir wissen aber, dass noch welche ,nachtropfen’, manche konnten an den Anmeldetagen nicht, und wir wissen schon von zwei Schülern, die aus anderen Bundesländern zu uns kommen“, erklärt Rektorin Tatjana Ullrich. 92 Anmeldungen waren es vor einem Jahr, zum Schuljahresbeginn kamen dann schlussendlich mehr als 100 neue Schüler.

„Wir bleiben wie immer vierzügig“, berichtet Ullrich außerdem und freut sich, dass die Realschule nach wie vor von der Wirtschaft und den Eltern als wichtiger Baustein in der Schullandschaft gesehen werde. „Das merken wir auch bei Betrieben, die gerne Realschüler als Auszubildende einstellen.“

Das Anmeldeverfahren mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung findet die Rektorin „sehr entspannend“. „So bilden sich keine Schlangen, es geht recht zügig und wir können die Situation entzerren.“ Da die Anmeldeformulare schon zu Hause ausgefüllt werden können, bleibe in den Gesprächen auch mehr Zeit für andere Fragen.

Fünf Abschlussklassen verlassen die Realschule im Sommer, so dass zwar ab dem neuen Schuljahr eigentlich eine Klasse weniger an der Schule wäre. „Aber in den Klassenstufen 7 und 8 sind wir so voll und erwarten weitere Zuläufe, weshalb dort eventuell weitere Klassen geöffnet werden.“ Der Raumbedarf könnte auch dann noch gedeckt werden. Aber bei mehr würde es eng.

Burkhard Keller, Leiter der Gemeinschaftsschule, spricht bereits jetzt von „akuter Raumnot“. 61 Anmeldungen gingen ein, was nach aktuellem Stand Dreizügigkeit bedeuten würde. „Darüber wären wir heilfroh.“ Allerdings werde der eine oder andere Schüler sicher noch hinzukommen: 2021 waren es 57 Anmeldungen im März, am Ende kamen 89 neue Schüler an die Gemeinschaftsschule. „Und wir haben auch Zuwachs in höheren Stufen“, erklärt Keller.

Rund zehn Prozent der künftigen Fünftklässler haben eine Gymnasialempfehlung, der Rest verteilt sich laut dem Schulleiter hälftig auf die Realschul- und Werkrealschulempfehlungen. „Es ist eine Fortführung der letzten Jahre“, lautet Kellers Einschätzung zu den Anmeldezahlen.

Auch an der Gemeinschaftsschule habe das Anmeldeverfahren gut geklappt, durch die vorherige Bereitstellung der Unterlagen auf der Homepage konnte manches verkürzt werden. „Die Eltern waren vorbereitet, konnten zum Beispiel schon die AGs auswählen oder überlegen, ob ihr Kind gerne die Garten-, Bläser oder Sportklasse besuchen würde.“ Für alle drei Sparten haben sich übrigens genügend Interessenten gefunden.