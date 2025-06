Weil am Rhein: Die Zelluloidkugel verbindet

„Barbara Carl gründete 2014 eine Stiftung, weil sie selbst einen Bruder mit Down-Syndrom hatte, und erlebte, dass diese Kinder in ihrer Jugendzeit damals in besondere Einrichtung nur für eine Betreuung abgeschoben wurden“, informierte Heike Gerhold. Eine Teilnahme am normalen Leben war den Behinderten oft nicht möglich. Die Stiftung hat die Förderung von Projekten in der Behindertenhilfe, Jugendsozialarbeit und Altenhilfe zum Ziel und unterstützt nun das Projekt „Inklusionstischtennis“.