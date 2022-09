Weil am Rhein Die zusätzliche Zeit nutzen

Im ersten Moment sei es für ihn nicht einfach gewesen, schlicht „Ja“ zu der Verschiebung zu sagen, meinte Thomas Bayer (Grüne): „Aber die Verwaltung hat es geschafft, den Bogen zu spannen und die Händler an den Tisch zu holen.“ Er hoffe, dass die Fußgängerzone nun zu einem guten Anfang komme und sich eine gewisse Zufriedenheit bei der Bevölkerung einstelle. Bis zum neuen Starttermin könnten hoffentlich auch die Poller angebracht werden.

„Wir sind froh, dass sich Weil-aktiv bewegt hat“, sagte Eugen Katzenstein (UFW). Am „Runden Tisch“ gelte es, viele Details auszuarbeiten. Er will für seine Fraktion teilnehmen. Es sei wichtig, dass sich die Einzelhändler mit einem Konzept einbringen und „nicht jeder macht, was er will“. Die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH (WWT) sehe er in der Pflicht, eine gewisse Führung zu übernehmen. Was schon seit längerem fehle, sei eine App, findet Katzenstein. „Weil am Rhein wurde zur 3-Länder-Stadt ausgerufen“, erinnerte er. „Vielleicht lässt sich auch über die Markengestaltung etwas tun.“

Eva-Maria Bozenhardt (CDU) fühlte sich dagegen „als Gemeinderätin etwas verschaukelt“. Mit dem Thema sei der Rat bei der Klausurtagung überrascht worden, man habe aber einen „tollen Konsens“ mit dem Eröffnungstag der Dreiländergalerie erzielt: „Klar ist es eine sportliche Sache, aber damit habe ich gegenüber Bürgern versucht, die Terminwahl zu erklären.“ Nun stelle sich ihr die Frage, ob es die Fußgängerzone überhaupt noch brauche. „Und als wir nach einem ,Runden Tisch’ fragten, hieß es, Weil-aktiv sei nicht aktiv. Nun werden die Händler laut.“ Bozenhardt stimmte gegen die Verschiebung.

Koger verstand die Kritik. Zur „Ehrenrettung der Verwaltung“ merkte er allerdings an: „Wir dachten, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben erkannt, dass mehr Vorlauf der Sache gut tut.“ Dazu sei Weil-aktiv wieder aktiv – „das sehen wir als Chance“.

Verschiedene Interessen berücksichtigen

Auch Matthias Dirrigl (SPD) begreift die Verlegung als Chance: „Dadurch können wir die Interessen der Gesamtbevölkerung berücksichtigen.“ Weil nun mehr Zeit vorhanden ist, regte er an, das Thema Fahrradfahrer noch einmal näher zu beleuchten. Gruner kündigte an, dass darüber nachgedacht und noch in den Ausschüssen diskutiert werden soll: „Es gibt im Prozess kleine Stellschrauben, beispielsweise auch bei den Zeiten für den Lieferverkehr.“

„Nicht die Champs-Élysées“

Jürgen Valley (SPD) hält die Einrichtung eine Fußgängerzone zwischen dem Schlaufen- und dem Sparkassenkreisel nach wie vor für falsch. „Die Verschiebung ist aber richtig, gerne bis zum St. Nimmerleinstag“, meinte er. Die Verwaltung könne Weil-aktiv dankbar sein für das Angebot, mit ihrem Fachwissen zu unterstützen.

Es sei nicht sinnvoll, die Fußgängerzone jetzt im trüben Herbst zu eröffnen, bemerkte Axel Schiffmann (UFW). „Wir sind nicht die Champs-Élysées.“ Nun könne man anders agieren und nachdenken sowie die Zeit gut nutzen. „Wir reden seit 20 Jahren darüber, da sind sechs Monate egal.“ Er vermisste allerdings noch die Berücksichtigung der Anliegen der Anwohner.