Weil am Rhein: „Die Zusammenarbeit wird leiden“

Günter Dußmann, der Stadtverbandsvorsitzende CDU, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis, und das, obwohl es für ihn selbst einmal mehr nicht geklappt hat mit der Wahl in den Gemeinderat. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir unsere fünf Sitze halten konnten.“ Die CDU könne durch Verjüngung und „neue Gesichter“ punkten, sagt er mit Blick auf die beiden Neuen in der CDU-Fraktion, Simone Brobeil und Danny Neumann. Er merkt aber auch an, dass die Kandidaten auf den folgenden Plätzen, die den Einzug in den Rat verpasst haben, stimmenmäßig gar nicht so weit von den anderen entfernt waren.