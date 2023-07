Opfer eines dreisten Diebstahls wurde eine 65-jährige Frau am Montag, gegen 18.30 Uhr, heißt es im Polizeibericht. Auf dem Parkdeck am Rathausplatz war sie damit beschäftigt, ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos zu verladen. Sie stieg ins Auto und ließ aufgrund der Hitze die Seitenscheiben herunter. Ihre Handtasche legte sie auf den Beifahrersitz ab. Als sie losfahren wollte, wurde sie von einem jungen Mann auf Französisch angesprochen, dass sich unter ihrem Fahrzeug ein Hund befinden würde. Die 65-Jährige stieg aus und schaute zusammen mit dem jungen Mann nach. Da war jedoch kein Hund unter ihrem Auto. Kurze Zeit später bemerkte die 65-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse, welche sich zuvor in ihrer auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche befand. Die Polizei vermutet, dass eine zweite unbekannte Person durch das geöffnete Fenster griff und die Geldbörse aus der Handtasche entwendete, während die Frau durch den Mann abgelenkt war. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente und Bargeld.