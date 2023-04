Weil am Rhein Diebe, Einbrecher und aggressive Täter: die Zahlen steigen

Bei den Straftaten gegen das Leben (drei Fälle, im Vorjahr zwei) stach der Mordversuch zum Nachteil eines Polizisten durch einen mutmaßlichen Reichsbürger in Efringen-Kirchen hervor. Bei den anderen beiden Fällen handelt es sich um ein Verdachtsverfahren der Kriminalpolizei – keine vollendete Tat – sowie ein Todesermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer Explosion in einer Kleingartenanlage.

Positiv zu bemerken sei, dass die Aufklärungsquote im Vergleich zu den Vorjahren gesteigert werden konnte und nunmehr bei 59,6 Prozent (ohne Ausländerdelikte) liegt (2021: 58,7 Prozent). Auch in den einzelnen Deliktsbereichen sind die Aufklärungsquoten überwiegend stabil geblieben – trotz der starken Zunahmen, hebt die Revierleiterin hervor. Im Bereich der Fahrraddiebstähle konnte die Quote aufgrund von ein paar Festnahmen auf frischer Tat um rund zehn Prozent gesteigert werden.

Es wurden auch mehr Diebstähle gezählt. Foto: Pixabay

Auch im Stadtgebiet Weil am Rhein hat die Zahl der Straftaten mit 7442 den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre erreicht und sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt (2021: 3821). Dies liegt aber auch hier am überproportionalen Anstieg der Ausländerdelikte (4017, im Vorjahr 1186; plus 238,7 Prozent). Dadurch werde die Bedeutung der Städte Basel und Weil am Rhein als Teil der Transitroute für Asylsuchende deutlich.

Der Anteil der Ausländerdelikte an der Gesamtkriminalität liegt hier mit rund 54 Prozent noch höher als im gesamten Zuständigkeitsbereich des Reviers. Von den im Jahr 2022 im gesamten Landkreis festgestellten 4417 Ausländerdelikten wurden 4017 dem Weiler Stadtgebiet zugeordnet – ein Indikator dafür, dass die Stadt einen Schwerpunkt der unerlaubten Migration darstellt. Die Auswirkungen sind für das Revier deutlich spürbar: Nahezu täglich erscheinen geflüchtete Personen beim Polizeirevier und bitten um Asyl. Da die Wahrnehmung der grenzpolizeilichen Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei liegt, wird aber ein Großteil der Geflüchteten durch die Bundespolizei bei ihren Kontrollen aufgegriffen und bearbeitet.

Ohne Ausländerdelikte bleibt immer noch ein deutlicher Anstieg der Gesamtzahlen. Unterm Strich stehen dann 3425 Straftaten, im Vorjahr waren es 2635. Weil bei dem Plus von knapp 30 Prozent die Deliktsarten gefährliche Körperverletzung, Raub und Diebstahl besonders herausstechen, hat das Weiler Polizeirevier bereits zum Jahreswechsel die mit dem „Arbeitsbereich Friedlingen“ initiierten Maßnahmen zur Bekämpfung der Eigentums- und Gewaltkriminalität wieder verstärkt in den Fokus genommen. So werden durch zeit- und personalintensive Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen regelmäßig entsprechende Taten geklärt.

Beim Diebstahl, insbesondere beim Taschen- und Ladendiebstahl, lässt sich bereits seit vielen Jahren der Trend erkennen, dass regelmäßig Täter auftreten, die im nahen Ausland wohnen oder überregional unterwegs sind. Dies erschwert die Ermittlungen sowie die Bearbeitung massiv und bindet personelle Ressourcen, erklärt Mutter.

Gewalt gegen Polizisten

Obwohl auch im Jahr 2022 wieder eine leichte Steigerung auf 23 Fälle von 21 im Vorjahr zu verzeichnen ist, haben die Fallzahlen das Niveau der Jahre vor 2019 nicht erreicht (2017: 38, 2018: 37). 2019 wurden die Bodycams flächendeckend eingeführt.

Die Zahl der Gewaltdelikte ist im Zuständigkeitsbereich deutlich gestiegen. Foto: Maximilian Müller

Gewaltkriminalität

Im Zuständigkeitsbereich ist die Zahl der Gewaltdelikte von 69 auf 113 Fälle deutlich gestiegen. Damit befindet sie sich wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie.

Im Stadtgebiet bildet die Zahl der Gewaltdelikte nach wie vor einen – im Verhältnis zu den Jahren 2014 bis 2016 – relativ niedrigen Wert. Unterm Strich stehen 2022 64 Fälle, im Vorjahr waren es 55 – im Jahr 2014 dagegen 101. Das Weiler Revier hat seit 2015 mit der Gründung der Ermittlungsgruppe SIFried und nach deren Auflösung mit dem bereits erwähnten „Arbeitsbereich Friedlingen“ starke Anstrengungen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität unternommen. Dieses Feld bildet seitdem ununterbrochen einen Schwerpunkt der Dienst- und Einsatzplanung, betont die Revierleiterin.

Partnerdelikte

Die Zahl der Partnerdelikte ist im Vergleich zum Vorjahr wieder erkennbar gestiegen – von 96 auf 121. Ein Grund hierfür ist laut Mutter nicht feststellbar. Sowohl im Weiler Revier als auch im Polizeiposten Kandern gibt es speziell ausgebildete Schwerpunktsachbearbeiter.

Straßenkriminalität

Der in den vergangenen Jahren feststellbare rückläufige Trend bei der Straßenkriminalität setzte sich 2022 nicht fort. Stattdessen sind die Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich stark gestiegen und stellen mit 919 Fällen den höchsten Wert seit sechs Jahren dar. 2021 waren es 663.

Auch im Stadtgebiet ist die Zahl der Fälle von 481 auf 662 deutlich gestiegen und stellt den höchsten Wert seit 2017 dar.

Weitere Zahlen

Einbrüche

Der vergleichsweise hohe Anstieg auf 26 vollendete Fälle und 35 Versuche im Zuständigkeitsbereich des Weiler Polizeireviers dürfte den aufgrund der coronabedingten Einschränkungen extrem niedrigen Werten 2020 und 2021 geschuldet sein. Damals wurden jeweils 15 vollendete Taten und 15 Versuche gezählt. Blendet man die Pandemiejahre aus, setze sich der langfristige rückläufige Trend fort, berichtet Revierleiterin Kathrin Mutter. Im Stadtgebiet befindet sich die Zahl der Wohnungseinbrüche ebenfalls – langfristig betrachtet – auf einem niedrigen Niveau mit elf vollendeten Taten und 26 Versuchen (2021: acht/elf).

Tatverdächtige

Der Anteil der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ist im Zuständigkeitsgebiet des Weiler Reviers im Vergleich zu den Corona-Jahren wieder angestiegen. Er lag 2022 bei 9,7 Prozent, im Vorjahr waren es 7,5. Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist der Anteil aber gesunken. Das Revier verfügt über insgesamt drei Jugendsachbearbeiter. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger (ohne Ausländerrecht) ist im Zuständigkeitsbereich im Jahr 2022 wieder leicht gestiegen, von 54 auf 56 Prozent. Dieser Anstieg war bereits im Vorjahr festzustellen und dürfte mit den gelockerten Reisebedingungen zusammenhängen, erklärt Revierleiterin Kathrin Mutter. Im Stadtgebiet ist der Anteil mit 63 Prozent auf Vorjahresniveau und liegt über dem Landesschnitt von 42,9 Prozent. Hauptindikator ist die in Baden-Württemberg einzigartige Lage der Stadt.