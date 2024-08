Ein Mann hatte am Montag kurz nach 15.30 Uhr an einem Fahrrad bereits das Schloss geknackt, als er vom Besitzer ertappt wurde. Das Velo stand an einem Fahrradständer vor einem Einkaufszentrum an der Hauptstraße. Der Tatverdächtige entkam durch einen Sprung über eine etwa sieben Meter tiefe Brüstung, teilt die Polizei mit. Allerdings verlor er dabei eine Umhängetasche mit Identitätspapieren. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-Jährigen. In der Nacht auf Dienstag gegen 1.40 Uhr war ein Mann an der Adolf-Glattacker-Straße beim Einladen eines Pedelecs in einen Transporter beobachtet worden, der sich dann wieder entfernte und vor einer verständigten Polizeistreife floh. Später konnte der 28-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad im Laderaum dürfte laut Polizei zuvor gestohlen worden sein. Am Tatort, einem Fahrradabstellplatz in der Nähe, wurden Aufbruchspuren entdeckt sowie Aufbruchswerkzeug gefunden und beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass noch weitere dort abgestellte Velos entwendet wurden. Die Ermittlungen dauern an.