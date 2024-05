Einer Seniorin wurde am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr eine Handtasche aus der Wohnung entwendet. Ein Unbekannter stahl diese laut Polizei aus der nicht verschlossenen Wohnung der 84-Jährigen, welche sich in einem Seniorenwohnheim in der Stettiner Straße befindet. In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld, Identitätsdokumente und eine Bankkarte. In einem Pflegeheim in der Römerstraße erwachte am Samstag gegen 3 Uhr eine 88-jährige Bewohnerin und bemerkte dabei einen Unbekannten, welcher aus ihrem Zimmer rannte. Aus dem Zimmer der 88-Jährigen wurde Bargeld entwendet.