Ein unbekannter Täter begab sich am Freitag, 22. November, im Zeitraum zwischen 14 Uhr bis 15.35 Uhr in eine Sporthalle in der Kantstraße und entwendete aus einer Umkleidekabine mehrere dort abgelegte Gegenstände, schreibt die Polizei in einem Bericht. Aus einem Rucksack wurde eine Geldbörse, aus einer Geldbörse eine Bankkarte sowie Bargeld und eine Powerbank entwendet. Die aus dem Rucksack entwendete Geldbörse wurde wieder aufgefunden und am Sonntag bei der Polizei abgegeben. Aus der Geldbörse fehlte das Bargeld.