Weil am Rhein Diese Plakette zergeht auf der Zunge

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Bereits im vergangenen Jahr machte Rösch unter dem Motto „Dieses Jahr kriegen wir alles gebacken“ bunte Konfettikekse, die dann in „Fasnacht-to- go-Tüten“ wanderten, die sie am Buurefasnachtssonntag in ihrem privaten Umfeld verteilte. „Die kamen so gut an, alle waren begeistert.“ Als sich abzeichnete, dass dieses Jahr wieder keine reguläre Fasnacht stattfinden kann, wollte die Hobby-Bäckerin eigentlich Holzclogs in Pralinenform herstellen – angelehnt an ein Fasnachtshäs. „Das hat aber nicht funktioniert.“