Weil am Rhein Dietz wieder in Bezirksvorstand der CDU gewählt

Nachrichten-Ticker

22:50 UNHCR: Viele Tote bei Flüchtlingsunglück im Mittelmeer

Rom - Viele Migranten sind bei einem neuen Flüchtlingsunglück auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Mindestens 30 Menschen seien auf dem Weg nach Italien gestorben, viele weitere würden vermisst, teilte das UN-Flüchtlingswerk UNHCR mit. Die EU-Mission Sophia berichtet von einem Hubschrauber, der ein sinkendes Schlauchboot entdeckt habe. Viele Menschen seien im Wasser getrieben, hieß es auf der Facebook-Seite von Eunavfor Med Operation Sophia. 23 Tote seien geborgen worden. Es ist noch nicht klar, ob es sich um dasselbe Unglück handelt.

22:25 Werder Bremen unterliegt bei Kohfeldt-Premiere 1:2 Frankfurt

Frankfurt/Main - Der Tabellenvorletzte Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Sieg. Zwar traf der Finne Niklas Moisanderim Freitagspiel bei Eintracht Frankfurt zum ersten Mal für die Bremer seit 508 torlosen Minuten, doch unterlagen die Bremer am Ende beim Trainer-Debüt von Florian Kohfeldt mit 1:2. Der Koate Ante Rebic hatte nach 17 Minuten die Gastgeber mit einem Traumtor von der linken Strafraumecke in Führung gebracht. Den Siegtreffer der Gastgeber erzielte der Franzose Sebastien Haller eine Minute vor dem Abpfiff.

21:53 Apple, Nasdaq und Dow zünden Rekordfeuerwerk

New York - Starke Quartalszahlen von Apple und in der Folge ein Rekordhoch der Aktie sowie Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche haben die US-Börsen befeuert. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,10 Prozent auf 23 539,19 Punkte zu und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 0,45 Prozent. Der Eurokurs hielt sich mühsam über 1,16 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1610 Dollar.

20:50 Berliner Polizei setzt Bild der Disziplin gegen Vorwürfe

Berlin - Nach dem Vorwurf gravierender Missstände an der Berliner Polizeiakademie hat die Ausbildungsstätte Journalisten eingeladen, um das in der Öffentlichkeit entstandene Bild zu korrigieren. Dabei sprachen Anwärter und Ausbilder einer Polizeiklasse davon, dass bei ihnen Disziplin, Respekt und gegenseitige Wertschätzung herrschten. Berlins Innensenator Andreas Geisel verteidigte die Polizei, forderte die Spitze aber auch auf, umfassende Antworten vorzulegen.

20:42 Spanische Richterin erlässt Haftbefehl gegen Puigdemont

Madrid - Der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont muss nun jederzeit mit einer Festnahme rechnen. Das spanische Staatsgericht in Madrid erließ einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten. Der Beschluss gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie ihr Chef nach der Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona nach Brüssel abgesetzt hatten. Im belgischen Fernsehen sagte Puigdemont, er sei nicht vor der Justiz geflohen. Er wolle sich der Justiz stellen, "aber der wirklichen, nicht der spanischen."