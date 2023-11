Weil am Rhein: Diga Gartenmesse kommt nach Weil

Pflanzen, Möbel, Zubehör

„Herz der Veranstaltung ist das Angebot an Pflanzen und Zubehör zum Gärtnern: Geboten wird eine riesige Auswahl an Blumenzwiebeln, ganz nach dem Motto Do-It-Yourself, wunderschönen Rosenstöcken, Stauden, Kräutern und Heilpflanzen. Auch Blumenmischungen, Zierpflanzen und Samen sind erhältlich. Auch besondere Objekte und Möbel für den Garten und die Terrasse dürfen nicht fehlen“, heißt es in der Ankündigung unter anderem. Mit grüner Lebensart in idyllischer Umgebung wirbt die Messegesellschaft um Aussteller und Kunden. Genügend Parkplätze würden am Messegelände für Besucher zur Verfügung stehen.

Auf gewisse Art und Weise setzt sich im Dreiländergarten damit das fort, womit der große Park einst seinen Anfang nahm, nämlich als Gartenausstellung. „Grün 99“ hieß die Landesgartenschau, die Weil am Rhein damals in den Blick der Öffentlichkeit rückte. Schon in den Jahren 2015 bis 2018 gab es jeweils im Frühjahr bereits von Süma Maier organisierte Gartenmessen im Dreiländergarten. Unter dem Namen „Regio-Gartenzauber“ zeigten um die hundert Aussteller ein vielfältiges Angebot an Pflanzen aller Art und umfangreiche Informationen rund um das Thema Garten und Gartengestaltung.