Weil am Rhein: Digitalisierung als große Herausforderung

Bund-ID stößt auf wenig Akzeptanz

Zwei Aspekte führen dazu, dass die Digitalisierung in den Rathäusern nur langsam vorankommt: Zentraler Bestandteil dieser ist die Bund-ID – bald Deutschland-ID – mit der sich Bürger bei verschiedenen Diensten der Verwaltung anmelden können. Diese genießt bisher nur eine geringe Akzeptanz bei den Bürgern. Ihre Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen, sei eine der großen Herausforderungen. In Weil am Rhein befände man sich, wie überhaupt im Landkreis Lörrach, im unteren Mittelfeld.