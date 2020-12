Weil am Rhein Direkt Uneinigkeit bei Demonstranten-Zahl

Das Recht, sich friedlich zu versammeln ist ein zentrales Grundrecht. Versammlungen können also nicht einfach verboten werden, erläutert die Stadtverwaltung. Kein Grundrecht sei jedoch schrankenlos. In jedem Einzelfall müsse geprüft werden, ob andere Grundrechte – wie beispielsweise die körperliche Unversehrtheit – beeinträchtigt oder bedroht werden. „Die Entscheidungen der Versammlungsbehörde bewegen sich in diesem Spannungsfeld“, so Stadtsprecherin Junia Folk. Grundsätzlich unterliege eine Versammlung zunächst lediglich der Anmeldepflicht. Die Versammlungsbehörde – in diesem Fall die Stadtverwaltung Weil am Rhein – muss vorrangig die Möglichkeit nutzen, über Auflagen die Situation zu beeinflussen, heißt es weiter. „Diese Auflagen können jedoch nicht willkürlich verhängt werden, sondern das Versammlungsgesetz gibt der Versammlungsbehörde hier einen engen Rahmen vor.“ Der Gesetzgeber unterscheidet – und regelt auch unterschiedlich – zwischen Versammlungen, Veranstaltungen und Ansammlungen.