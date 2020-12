Weil am Rhein Disziplin ist ein Gebot der Stunde

Die Ausgaben im Investitionshaushalt bilden in der Summe einen Betrag von 44,5 Millionen Euro. „Damit leistet die Stadt Weil am Rhein einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Stabilisierung der Nachfrage auf dem Bausektor von Hoch- und Tiefbau.“

Infrastruktur in Schuss halten

Mit Neubauten sei es in einer Stadt aber nicht getan, mindestens genauso wichtig sei es, die vorhandene kommunale Infrastruktur beständig in Schuss zu halten. Das sei in der Vergangenheit immer ein gemeinsames Credo von Gemeinderat und Verwaltung gewesen, um nicht plötzlich vor einem großen Sanierungsstau zu stehen.

In 130 Objekte will das Gebäudemanagement im Rahmen des laufenden Unterhalts im kommenden Jahr alleine als sogenannte Sondermaßnahmen rund 2,3 Millionen Euro investieren. Darunter fallen unter anderem Brandschutzmaßnahmen, Fenstererneuerung und die Sanierung von WC-Trakten.

Dies alles geschehe vor einem Hintergrund dramatisch gesunkener Steuereinnahmen. Vor einem Jahr wurde laut dem OB für 2020 mit Gewerbesteuereinnahmen von 15,9 Millionen Euro kalkuliert, zwei Wochen vor Jahresende sind es nun rund zwölf Millionen. Und davon entspringen etwa 4,7 Millionen Euro der einmaligen Hilfe des Landes, stammen also nicht von den örtlichen Unternehmen. „Diese Ersatz-Gewerbesteuer wird sich im kommenden Jahr nicht wiederholen, auch nicht wiederholen können.“

Kreditaufnahme so gering wie möglich

Der erste Fokus in Weil am Rhein liege auf den eigenen, selbst beeinflussbaren Faktoren. Die Stadt wolle alles daran setzen, die Kreditaufnahme im Jahr 2021 so gering wie möglich ausfallen zu lassen. „Es ist erklärtes Ziel der Stadtverwaltung, bestehende Kreditverpflichtungen weiterhin zu tilgen und auf eine Kreditaufnahme ab 2022 wieder verzichten zu können“, kündigte Dietz an. Das sei dann realistisch, wenn nicht zusätzliche neue Projekte hinzutreten. „Insoweit ist Haushaltsdisziplin ein Gebot der Stunde im Vollzug des Haushalts 2021, genauso aber auch im Formulieren von Erwartungen an Großprojekte in den kommenden Jahren.“

Zuversichtlich für die Zukunft

Ein Markenkern der Stadt sei in den vergangenen Jahren eine solide, auf der Basis realistischer Einnahmen fußende Haushaltspolitik gewesen. Das bleibe auch in diesen Zeiten die erklärte Absicht. „Die Beratungen innerhalb der Stadtverwaltung und in den städtischen Gremien stimmen mich zuversichtlich für die Zukunft, wenn der Geist, den ich in den Beratungen verspürt habe, fortbesteht.“

Der Haushalt erscheine – am Maßstab früherer Jahre – durch das Defizit im Ergebnishaushalt unbefriedigend, aber machbar und vor den nächsten Generationen vertretbar.