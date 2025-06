Weil am Rhein: DLRG und DRK bekommen neue Räume

Der Finanzausschuss empfahl einstimmig die Zustimmung für das Vorhaben, mit dem eine jahrelange Standortsuche für die beiden Organisationen ihr Ende finden würde. Am 24. Juni trifft der Gemeinderat Weil am Rhein die endgültige Entscheidung.

Andere Kommunen in die Pflicht nehmen

Stadtrat Matthias Dirrigl (SPD) warf die Frage auf, ob es nicht möglich sei, umliegende Kommunen, insbesondere entlang des Rheins, auch finanziell an dem Vorhaben zu beteiligen. Schließlich leiste die DLRG Weil am Rhein Einsätze in der gesamten Region.

Als Stadt sehe man sich für die rein bauliche Seite in der Pflicht, entgegnete Stöcker, anderes sehe es mit den laufenden Kosten für den Betrieb der Rettungswache und der Einsätze aus. Da sehe sie auch Pflichten beim Landkreis Lörrach und den umliegenden Gemeinden. Entsprechende Gespräche führe sie bereits, betonte die Oberbürgermeisterin.

Kosten für Umbau stehen noch nicht fest

Zu den zu erwartenden Kosten für den Umbau könne sie noch nichts sagen, so Stöcker auf die besorgte Nachfrage von Jürgen Walliser (UFW), was denn an weiteren Kosten auf die Stadt zukäme. Diese würden derzeit noch ermittelt. Handwerker aus den Reihen des DRK sowie befreundete Handwerker hätten aber bereits zugesagt, sich aktiv und ehrenamtlich am Umbau zu beteiligen. Die einzige Alternative sei ein Neubau, machte sie deutlich. Ein solcher würde die Stadt deutlich teurer zu stehen kommen. Mit Fördergeldern sei in den kommenden Jahren nicht zu rechnen. „Da können zehn Jahre vergehen.“

Hintergrund:

Seit vielen Jahren suchen die beiden Blaulichtorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Weil am Rhein-Haltingen mit 2271 Mitgliedern, darunter 96 aktive Helfer, und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 600 Mitgliedern nach neuen Unterkünften in Weil am Rhein.

Die Idee, auf dem Gelände der neuen Feuerwache Nord unterzukommen, hat sich aufgrund von nicht dafür zur Verfügung stehenden weiteren Grundstücken zerschlagen. Erst vor kurzem hatte die DLRG in einem dramatischen Aufruf ihre Raumnot deutlich gemacht und vor dem möglichen Aus der Weiler Wasserrettung gewarnt. Weit über Weil hinaus führen Weiler Wasserretter und speziell ausgebildete Einsatztaucher unter anderem entlang des Rheins und der Wiese sowie in Basel Rettungseinsätze durch.