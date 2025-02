Mit einem Hilferuf für die DLRG in Weil am Rhein hat sich in der Ratssitzung UFW-Stadtrat Axel Schiffmann zu Wort gemeldet. Die Organisation leiste unschätzbare Arbeit in Weil am Rhein, von Schwimmkursen für Kinder bis hin zur Wasserrettung. Die Engagierten würden finanzielle Unterstützung brauchen, betonte Schiffmann. Der Verein kämpfe mit Unterfinanzierung seiner Angebote. „Die Wasserrettung steht auf dem Spiel.“