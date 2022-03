Weil am Rhein Doch noch „Wileri“ und „Wilero“

Man habe bereits seit einiger Zeit „die Pläne in der Schublade gehabt“, erklärt Fuchs. Mit der jüngsten Corona-Verordnung habe sich dann vor etwa zwei Wochen abgezeichnet, dass es wohl möglich sein wird, die Veranstaltung im Läublinpark durchzuführen, erklärt Fuchs.

Mit einer Feier in der Parkanlage hatten die Narren bereits im November gute Erfahrungen gemacht, als sie dort am „Ölfte Ölfte“ die Fasnacht eröffnet hatten.

Und so fanden sich dann am Samstagnachmittag bei Sonnenschein, aber niedrigen Temperaturen rund 150 Fasnachtsbegeisterte, teilweise in ihren Cliquen-Häs, erneut im Läublinpark ein.

Mit rund 150 Fasnachtsbegeisterten

Sie erfreuten sich an einem rund zweistündigen, kurzweiligen Programm aus Sketchen der Rätschgosche-Clique und der Narrenzunft, einer Schnitzelbank der Alten Fabriknäscht-Clique, welche in diesem Jahr ihr 99-jähriges Bestehen feiert, sowie musikalischen Beiträgen des Spielmannszugs und der beiden Guggenmusiken Node-Spucker und Zinkewaggis. Den Abschluss bildeten einige Fasnachtslieder des Narrenzunft/IG-Chörlis.

„Gerade für die auftretenden Musiken war es der erste Auftritt nach zweijähriger, pandemiebedingter Abstinenz, und dies wurde vom Publikum begeistert aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung der Fasnächtler.

Bei einem Getränk und netten Gesprächen ließ man den Nachmittag ausklingen. Und so konnte so mancher Weiler Fasnachtsnarr mit der Fasnachtssaison 2022 doch noch seinen Frieden machen, denn oft sei zu hören gewesen: „Jetz isch doch no wenigschdens eweng Fasnacht gsi.“