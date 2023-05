Drei neue Bäume, ein Ahornbaum, eine Stadtbirne und ein Christusdorn, wachsen und gedeihen seit kurzem auf dem Gelände der katholischen Kirche in Weil am Rhein, heißt es in einer Mitteilung. Gepflanzt wurden sie mit Unterstützung der Firma Hügel in Rümmingen und den Spendern Markus Dembowski, Peter Reinacher und Thomas Bayer. Im Spätjahr oder Frühjahr soll die Aktion wiederholt werden, dafür werden noch Spender gesucht. Platz gäbe es für mindestens noch drei weitere Bäume, schreibt die Kirchengemeinde.