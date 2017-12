Weil am Rhein Drei junge Männer tatverdächtig

Weil am Rhein. Die Polizei ermittelt gegen drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, die dringend tatverdächtig sind, eine Einbruchserie im Zeitraum von September 2016 bis Mai 2017 in Weil am Rhein begangen zu haben. Die jungen Männer verfügen über keinen Wohnsitz in Deutschland und haben derzeit einen unbekannten Aufenthaltsort.

Betroffen von den Einbrüchen waren Vereinsheime, Gartenhütten und Firmen. Die Täter hatten es hauptsächlich auf Lebensmittel und Bargeld abgesehen, wobei Objekte auch mehrfach aufgesucht wurden. In zwei Fällen wurde versucht, Tresore mit einer Flex zu öffnen, was scheiterte. Die Männer dürften laut Polizei durch die Taten ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Der dabei entstandene Sachschaden war deutlich höher als die durch die Diebstähle erlangten Werte.

Auf die Schliche kam die Polizei den drei jungen Männern, als in der Nähe eines Einbruchsobjekts ein Nachtlager gefunden wurde. Allerdings waren nie Personen dort anzutreffen. Aufgefundene Lebensmittel konnten den Einbrüchen zugeordnet werden, außerdem wurden Werkzeuge sichergestellt, darunter auch Flex-Scheiben. An einem Werkzeug und an einem Arbeitshandschuh gefundene DNA-Spuren stammen von zwei Tatverdächtigen.

Alle drei Verdächtigen waren bereits im Februar wegen eines Fahrraddiebstahls angezeigt worden. Aufgrund der Spurenlage schreibt die Polizei dieser Tätergruppe insgesamt 14 Taten zu.