Weil am Rhein Drei Konzerte in drei Ländern

Weil am Rhein. Die Orchestergesellschaft Weil am Rhein ist seit vielen Jahren ein Teil der Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Weil am Rhein und Huningue. Am 21. November steht ein kleines „Jubiläum“ an: Das Orchester ist zum zehnten Mal im „Triangle“, dem Zentrum für Kunst und Kultur in der Partnerstadt, zu hören.