„Es war lange vorhersehbar, dass es so kommt“, sagt Joachim Lederer, Landesinnungsmeister für das Fleischerhandwerk in Baden, über die Schließung der drei Metzgerei-Filialen in Weil am Rhein. Im April schloss erst die Metzgerei Kalbacher ihre Filialen in der Weiler Innenstadt und in Haltingen, dann zog die Metzgerei Dosenbach im Juli nach.