Drei Leichtverletzte und 5000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall an der Kreuzung der B 352/B 3 in der Müllheimer Straße. Laut Polizei missachtete eine 34-jährige Frau auf dem Auffahrast zur B 3 die Vorfahrt eines VW Polo. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die die Audi-Fahrerin, ein mitfahrendes Kleinkind sowie die 50-jährige Polo-Fahrerin leicht. Alle drei Personen wurden mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser verbracht, so die Polizei.