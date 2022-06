Weil am Rhein. Nach der Anreise am Freitag wurde gemeinsam das Quartier zur Übernachtung in einer angrenzenden Sporthalle eingerichtet. Im Anschluss an das Abendessen fand die erste Trainingseinheit in der großen Dreifachhalle statt. Dabei konnte sich das Trainerteam ein Bild von dem Leistungsstand der Jugendlichen machen und die Jugendlichen in verschiedene Gruppen einteilen. Nach der ersten Trainingseinheit tobten sich die Jugendlichen noch auf den Feldern aus.

Gelände- und Hindernislauf