Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 9.50 Uhr einem Linienbus auf der Breslauer Straße die Vorfahrt genommen. Der Bus war in Fahrtrichtung Rathaus unterwegs. An der Kreuzung Breslauer Straße/Danziger Straße bog der 79-jährige Autofahrer nach rechts ein, ohne die Vorfahrt des Linienbusses zu beachten, teilt die Polizei mit. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete die 38-jährige Busfahrerin eine Vollbremsung ein. Dabei verletzten sich alle drei Fahrgäste im Bus leicht. Einer wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die beiden anderen benötigten keine ärztliche Behandlung. Der Autofahrer hielt nach der Vollbremsung nicht an und entfernte sich. Er wurde kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Nähe angetroffen.